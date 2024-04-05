В пяти регионах Украины применили графики отключения света: список

Диспетчерский центр "Укрэнерго" сегодня применил временные меры по ограничению потребления с 18:45 до 22:00. Временные графики будут работать в:

Днепропетровской;

Запорожский;

Кировоградской;

Полтавской;

Сумской областях.

"Объем ограничений будет меньше, чем 4 апреля. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей. Следовательно, перерывы в энергоснабжении будут менее продолжительными", - добавили в компании.

Причина применения ограничений остается той же, а именно - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны.

"Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, в компании напомнили, что также продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.