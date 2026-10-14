У п'яти районах Києва ввели аварійні відключення світла після атаки

Удари по енергетиці тривають попри так зване енергетичне перемир'я, яке президент США Дональд Трамп оголосив 11 жовтня. Київ дізнався про ініціативу постфактум, адже американська сторона заздалегідь її не погоджувала з Україною.

Попри це президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий дотримуватися режиму тиші. У Кремлі ж відповіли, що жодних домовленостей немає, а обговорення тривають.

Уже наступного дня, за словами Зеленського, Росія проігнорувала ініціативу Трампа і атакувала шість енергооб'єктів України. Українська сторона натомість утрималася від ударів по російських НПЗ. Проте 13 жовтня Трамп відмовився визнавати, що Росія порушила перемир'я, а ввечері того ж дня балістика вдарила по київській ТЕЦ-4.