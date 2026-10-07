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У п'яти областях: Україна облаштує на прикордонних пунктах 135 мобільних укриттів

15:39 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: пункт пропуску Рені (Getty Images)

На 28 пунктах пропуску через державний кордон України та під’їзних дорогах до них облаштують 135 первинних мобільних укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Захисні споруди встановлять у п'яти прикордонних регіонах України. Наразі відповідні закупівлі вже проводять регіональні Служби відновлення у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.

"Облаштування укриттів дозволить посилити безпеку людей, які перетинають державний кордон, а також працівників пунктів пропуску", - йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що встановлення укриттів є важливою складовою захисту прикордонної інфраструктури, яка щодня забезпечує безперервний рух людей і транспортних засобів.

Нагадаємо, 5 жовтня у рейсовий автобус біля пункту пропуску "Паланка" на кордоні України та Молдови влучив снаряд. Постраждав прикордонник, пошкодження отримали автобус і кабіна контролю.

Крім того, нещодавно біля українсько-польського кордону був "приліт" російського реактивного дрона. Влучання по пункту пропуску "Ягодин" не було.

Пізніше у Польщі заявили, що удар стався приблизно за 2 кілометри від українсько-польського кордону.

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