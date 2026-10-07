У п'яти областях: Україна облаштує на прикордонних пунктах 135 мобільних укриттів

Крім того, нещодавно біля українсько-польського кордону був "приліт" російського реактивного дрона. Влучання по пункту пропуску "Ягодин" не було.

Пізніше у Польщі заявили, що удар стався приблизно за 2 кілометри від українсько-польського кордону.