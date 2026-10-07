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В пяти областях: Украина обустроит на пограничных пунктах 135 мобильных укрытий

15:39 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: пункт пропуска Рени (Getty Images)

На 28 пунктах пропуска через государственную границу Украины и подъездных дорогах к ним обустроят 135 первичных мобильных укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Защитные сооружения будут установлены в пяти приграничных регионах Украины. Соответствующие закупки уже проводят региональные Службы восстановления в Винницкой, Одесской, Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.

"Обустройство укрытий позволит усилить безопасность людей, пересекающих государственную границу, а также работников пунктов пропуска", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что установка укрытий является важной составляющей защиты пограничной инфраструктуры, которая ежедневно обеспечивает непрерывное движение людей и транспортных средств.

Напомним, 5 октября в рейсовый автобус возле пункта пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдовы попал снаряд. Пострадал пограничник, повреждения получили автобус и кабина контроля.

Кроме того, недавно возле украинско-польской границы был "прилет" российского реактивного дрона. Попадания по пункту пропуска "Ягодин" не было.

Позже в Польше заявили, что удар произошел примерно в 2 километрах от украинско-польской границы.

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