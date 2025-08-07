ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

П'ята штурмова бригада отримала ще 900 безпілотників від громади Києва, - Кличко

Україна, Четвер 07 серпня 2025 15:18
UA EN RU
П'ята штурмова бригада отримала ще 900 безпілотників від громади Києва, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 5-ї Окремої штурмової бригади 900 дронів (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 5-ї Окремої штурмової бригади ще 900 БПЛА різних типів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Передав від громади столиці на фронт бійцям 5-ї окремої Київської штурмової бригади ЗСУ іще 900 БпЛА. Зокрема, 800 FPV-дронів різних типів та 100 Mavic 3Е", - повідомив Віталій Кличко.

Кличко передав бійцям 5-ї Окремої штурмової бригади 900 дронів (kyivcity.gov.ua)

Він зазначив, що навесні столиця вже передавала цій бригаді 2000 безпілотників.

"Разом із сьогоднішніми це вже майже 3000 дронів. На це вкрай необхідне оснащення від початку року виділили 5-й штурмовій з міського бюджету 200 млн грн", - наголосив мер.

Допомога Силам оборони від громади Києва

Як повідомлялося раніше, загальна сума допомоги від столичної громади силам оборони у 2025 році вже перевищила 6 млрд грн. За ініціативи Віталія Кличка, найближчим часом вона має збільшитися ще на 2 млрд грн.

Зокрема, вже відправлено бійцям різних бригад майже 35 тисяч БпЛА. До цього мер Києва Віталій Кличко передав 3 тисячі дронів від громади Києва. Їх передали бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ, які воюють на найскладніших ділянках фронту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко
Новини
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки