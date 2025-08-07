П'ята штурмова бригада отримала ще 900 безпілотників від громади Києва, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 5-ї Окремої штурмової бригади ще 900 БПЛА різних типів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Передав від громади столиці на фронт бійцям 5-ї окремої Київської штурмової бригади ЗСУ іще 900 БпЛА. Зокрема, 800 FPV-дронів різних типів та 100 Mavic 3Е", - повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що навесні столиця вже передавала цій бригаді 2000 безпілотників.
"Разом із сьогоднішніми це вже майже 3000 дронів. На це вкрай необхідне оснащення від початку року виділили 5-й штурмовій з міського бюджету 200 млн грн", - наголосив мер.
Допомога Силам оборони від громади Києва
Як повідомлялося раніше, загальна сума допомоги від столичної громади силам оборони у 2025 році вже перевищила 6 млрд грн. За ініціативи Віталія Кличка, найближчим часом вона має збільшитися ще на 2 млрд грн.
Зокрема, вже відправлено бійцям різних бригад майже 35 тисяч БпЛА. До цього мер Києва Віталій Кличко передав 3 тисячі дронів від громади Києва. Їх передали бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ, які воюють на найскладніших ділянках фронту.