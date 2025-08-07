П'ята штурмова бригада отримала ще 900 безпілотників від громади Києва, - Кличко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Разом із сьогоднішніми це вже майже 3000 дронів. На це вкрай необхідне оснащення від початку року виділили 5-й штурмовій з міського бюджету 200 млн грн", - наголосив мер.

Він зазначив, що навесні столиця вже передавала цій бригаді 2000 безпілотників.

"Передав від громади столиці на фронт бійцям 5-ї окремої Київської штурмової бригади ЗСУ іще 900 БпЛА. Зокрема, 800 FPV-дронів різних типів та 100 Mavic 3Е", - повідомив Віталій Кличко.

Допомога Силам оборони від громади Києва

Як повідомлялося раніше, загальна сума допомоги від столичної громади силам оборони у 2025 році вже перевищила 6 млрд грн. За ініціативи Віталія Кличка, найближчим часом вона має збільшитися ще на 2 млрд грн.

Зокрема, вже відправлено бійцям різних бригад майже 35 тисяч БпЛА. До цього мер Києва Віталій Кличко передав 3 тисячі дронів від громади Києва. Їх передали бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ, які воюють на найскладніших ділянках фронту.