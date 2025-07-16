Київ продовжує допомагати ЗСУ, ще 3 тисячі дронів для фронту, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко передав 3 тисячі дронів від громади Києва. Їх передали бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ, які воюють на найскладніших ділянках фронту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Громада столиці продовжує допомагати військовим. І сьогодні бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ передав на найгарячіші напрямки фронту 3000 БпЛА різних типів. Зокрема, FPV-дрони денні, нічні, цифрові зенітні", - зазначив Кличко.
За словами мера, від початку 2025 року Київ вже виділив 100 млн грн з міського бюджету на оснащення та нагальні потреби саме 12 корпусу.
"Загалом за перші півроку від громади бійцям різних бригад відправили на передову понад 30 000 БпЛА різних типів", - наголосив Віталій Кличко.
Він також нагадав, що цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки.
"За ці кошти військові купують вкрай необхідне оснащення. Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим захисникам", - додав мер столиці.
Що цьому передувало
16 липня Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №13439-3 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань (автори - Юлія Гришина та Олег Бондаренко).
Ним з 1 серпня до 31 грудня 2025 року планується забрати 10% податку на прибуток, який зазвичай іде в бюджет Києва. За оцінками народних депутатів, йдеться про 8 млрд гривень. Гроші пропонується передати до Резервного фонду державного бюджету.
Також сьогодні законопроєкт №13439-3 було поставлено на голосування щодо внесення до порядку денного. "За" - 211 голосів, рішення не прийнято.
Як повідомлялось, мер Києва Віталій Кличко закликав народних депутатів не позбавляти захисників допомоги від громади Києва. А мешканців столиці коштів на медицину, освіту та соціальні виплати.
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