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Київ продовжує допомагати ЗСУ, ще 3 тисячі дронів для фронту, - Кличко

Україна, Середа 16 липня 2025 16:28
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Київ продовжує допомагати ЗСУ, ще 3 тисячі дронів для фронту, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко передав 3 тисячі дронів від громади Києва. Їх передали бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ, які воюють на найскладніших ділянках фронту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Громада столиці продовжує допомагати військовим. І сьогодні бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ передав на найгарячіші напрямки фронту 3000 БпЛА різних типів. Зокрема, FPV-дрони денні, нічні, цифрові зенітні", - зазначив Кличко.

За словами мера, від початку 2025 року Київ вже виділив 100 млн грн з міського бюджету на оснащення та нагальні потреби саме 12 корпусу.

"Загалом за перші півроку від громади бійцям різних бригад відправили на передову понад 30 000 БпЛА різних типів", - наголосив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки.

"За ці кошти військові купують вкрай необхідне оснащення. Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим захисникам", - додав мер столиці.

Що цьому передувало

16 липня Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №13439-3 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань (автори - Юлія Гришина та Олег Бондаренко).

Ним з 1 серпня до 31 грудня 2025 року планується забрати 10% податку на прибуток, який зазвичай іде в бюджет Києва. За оцінками народних депутатів, йдеться про 8 млрд гривень. Гроші пропонується передати до Резервного фонду державного бюджету.

Також сьогодні законопроєкт №13439-3 було поставлено на голосування щодо внесення до порядку денного. "За" - 211 голосів, рішення не прийнято.

Як повідомлялось, мер Києва Віталій Кличко закликав народних депутатів не позбавляти захисників допомоги від громади Києва. А мешканців столиці коштів на медицину, освіту та соціальні виплати.

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