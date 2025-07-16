Київ продовжує допомагати ЗСУ, ще 3 тисячі дронів для фронту, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав 3 тисячі дронів від громади Києва. Їх передали бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ, які воюють на найскладніших ділянках фронту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

"Громада столиці продовжує допомагати військовим. І сьогодні бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ передав на найгарячіші напрямки фронту 3000 БпЛА різних типів. Зокрема, FPV-дрони денні, нічні, цифрові зенітні", - зазначив Кличко.

За словами мера, від початку 2025 року Київ вже виділив 100 млн грн з міського бюджету на оснащення та нагальні потреби саме 12 корпусу.

"Загалом за перші півроку від громади бійцям різних бригад відправили на передову понад 30 000 БпЛА різних типів", - наголосив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки.

"За ці кошти військові купують вкрай необхідне оснащення. Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим захисникам", - додав мер столиці.