Пятая штурмовая бригада получила еще 900 беспилотников от общины Киева, - Кличко

Украина, Четверг 07 августа 2025 15:18
Пятая штурмовая бригада получила еще 900 беспилотников от общины Киева, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 5-й Отдельной штурмовой бригады 900 дронов (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 5-й Отдельной штурмовой бригады еще 900 БПЛА различных типов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Передал от общины столицы на фронт бойцам 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады ВСУ еще 900 БпЛА. В частности, 800 FPV-дронов различных типов и 100 Mavic 3Е", - сообщил Виталий Кличко.

Кличко передал бойцам 5-й Отдельной штурмовой бригады 900 дронов (kyivcity.gov.ua)

Он отметил, что весной столица уже передавала этой бригаде 2000 беспилотников.

"Вместе с сегодняшними это уже почти 3000 дронов. На это крайне необходимое оснащение с начала года выделили 5-й штурмовой из городского бюджета 200 млн грн", - подчеркнул мэр.

Помощь Силам обороны от общины Киева

Как сообщалось ранее, общая сумма помощи от столичной общины силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко, в ближайшее время она должна увеличиться еще на 2 млрд грн.

В частности, уже отправлено бойцам различных бригад почти 35 тысяч БпЛА. До этого мэр Киева Виталий Кличко передал 3 тысячи дронов от общины Киева. Их передали бойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.

Киев Виталий Кличко
