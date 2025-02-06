П’ять змін по 7,5 годин: в Іспанії вирішили скоротити тривалість робочого тижня

Уряд Іспанії ухвалив рішення про скорочення робочого тижня з 40 до 37,5 годин без зниження заробітної плати. Це стало частиною ключових реформ коаліційного уряду, попри критику з боку роботодавців.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Reuters .

Відповідний указ підготувало Міністерство праці, яке очолює Йоланда Діас. Проте для остаточного впровадження реформи документ має отримати схвалення парламенту, де уряд не має стійкої більшості та залежить від підтримки менших політичних сил.

Скорочення робочого тижня є однією з основних ініціатив лівої партії Sumar, яка підтримує прем’єр-міністра Педро Санчеса. Однак, деякі політичні сили, зокрема каталонська партія Junts, висловлюють спротив цій ініціативі.

Об’єднання роботодавців CEOE заявило, що скорочення робочого часу збільшить витрати компаній та погіршить їхню конкурентоспроможність. Переговори між урядом, профспілками та представниками бізнесу тривали кілька місяців, однак у листопаді діалог із роботодавцями зайшов у глухий кут. Бізнес-спільнота наполягала, що скорочення годин праці має відбуватися через колективні угоди, а не на законодавчому рівні.

Міністерство економіки також висловило побоювання щодо впливу нових норм на бізнес, запропонувавши відтермінувати їх впровадження на рік, щоб дати малим підприємствам більше часу на адаптацію. Центральний банк Іспанії та колишній міністр економіки застерігали, що підвищення витрат на оплату праці може призвести до інфляції та уповільнити створення нових робочих місць.

Незважаючи на ці ризики, уряд переконаний, що компанії зможуть адаптуватися до змін, оскільки економіка країни демонструє стабільне зростання, рівень інфляції знижується, а безробіття перебуває на найнижчому рівні за останні 16 років.