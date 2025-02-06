Пять смен по 7,5 часов: в Испании решили сократить продолжительность рабочей недели

Правительство Испании приняло решение о сокращении рабочей недели с 40 до 37,5 часов без снижения заработной платы. Это стало частью ключевых реформ коалиционного правительства, несмотря на критику со стороны работодателей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Соответствующий указ подготовило Министерство труда, которое возглавляет Йоланда Диас. Однако для окончательного внедрения реформы документ должен получить одобрение парламента, где правительство не имеет устойчивого большинства и зависит от поддержки меньших политических сил.

Сокращение рабочей недели является одной из основных инициатив левой партии Sumar, которая поддерживает премьер-министра Педро Санчеса. Однако, некоторые политические силы, в частности каталонская партия Junts, выражают сопротивление этой инициативе.

Объединение работодателей CEOE заявило, что сокращение рабочего времени увеличит расходы компаний и ухудшит их конкурентоспособность. Переговоры между правительством, профсоюзами и представителями бизнеса продолжались несколько месяцев, однако в ноябре диалог с работодателями зашел в тупик. Бизнес-сообщество настаивало, что сокращение часов работы должно происходить через коллективные соглашения, а не на законодательном уровне.

Министерство экономики также выразило опасения относительно влияния новых норм на бизнес, предложив отсрочить их внедрение на год, чтобы дать малым предприятиям больше времени на адаптацию. Центральный банк Испании и бывший министр экономики предостерегали, что повышение расходов на оплату труда может привести к инфляции и замедлить создание новых рабочих мест.

Несмотря на эти риски, правительство убеждено, что компании смогут адаптироваться к изменениям, поскольку экономика страны демонстрирует стабильный рост, уровень инфляции снижается, а безработица находится на самом низком уровне за последние 16 лет.