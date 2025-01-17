Іспанія страждає від посухи: туристів закликають економити воду

Попри осінні дощі , у деяких регіонах Іспанії ситуація із засухами не покращилася й у зимові місяці. Зокрема, улюблені туристичні напрямки, такі як Коста-дель-Соль, Малага та Аліканте, зіткнулися з серйозними проблемами через низькі запаси води.

Попри те, що на півночі країни рівень води у водоймах поступово відновлюється, південні регіони залишаються в критичному стані. Згідно з останнім звітом Асоціації громадської санітарії та водопостачання (AEOPAS), на Коста-дель-Соль продовжують діяти надзвичайні заходи економії води.

Особливо складна ситуація склалася в 16 муніципалітетах на півдні країни, включаючи внутрішні райони Андалусії, Альмерії та Аліканте (Марина-Баха). Рівні води у великих басейнах річок, таких як Гвадалквівір, Сегура, Хукар, Гвадалете-Барбате та Каталонія, залишаються значно нижчими за середньоісторичні показники.

У Малазі рівень водосховищ сягає лише 28% – це трохи більше, ніж минулорічний показник у 16%, але значно менше, ніж 48% десятирічної давності. Загалом по Андалусії водні резерви становлять 34%, що на 15% більше, ніж торік, але все ще на 11% менше, ніж десять років тому. В Альмерії ситуація ще гірша: рівень водосховищ складає критичні 9,38%, що повторює минулорічні показники.

Експерти наголошують на необхідності термінових дій для диверсифікації водопостачання та впровадження стійких методів управління водними ресурсами. Зокрема, представник AEOPAS Карлос Вега зазначив, що ситуація на півдні країни залишається загрозливою, і потрібні невідкладні заходи для її поліпшення.

Туристів, які планують відпочинок у постраждалих регіонах, закликають враховувати водні обмеження та підтримувати місцеві заходи економії.