П’ять замахів за рік: ООН розкрила деталі полювання ІДІЛ на нову владу Сирії

Після повалення режиму Башара Асада Сирія знову зіткнулася з масштабною терористичною загрозою.

Так, згідно з доповіддю Контртерористичного управління ООН, оприлюдненою 11 лютого, президент країни Ахмад аш-Шараа, а також його міністри пережили щонайменше п’ять невдалих замахів протягом останнього року. Йдеться про міністра внутрішніх справ Анаса Хасана Хаттаба та міністра закордонних справ Асаада аль-Шібані.

Зокрема, замахи на президента зафіксовані в Алеппо та Дераа.

Хто стоїть за нападами

За інформацією експертів ООН, відповідальність за спроби вбивства взяло на себе угруповання "Сарая Ансар аш-Сунна".

Проте експерти ООН переконані: це лише "парасолькова" структура, яка служить ширмою для ІДІЛ. Використання такої проксі-групи дозволяє терористам зберігати "правдоподібне заперечення" своєї причетності, водночас нарощуючи оперативні можливості.

Вакуум безпеки та помста ІДІЛ

Експерти наголошують, що терористи намагаються максимально використати "вакуум безпеки та період невизначеності", що настав після падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року.

Ахмад аш-Шараа, колишній лідер "Хайят Тахрір аш-Шам", який прийшов до влади на хвилі повстання, наразі визнаний ІДІЛ "ціллю номер один". Ситуація загострилася після того, як у листопаді 2025 року новий сирійський уряд офіційно приєднався до міжнародної коаліції проти ІДІЛ.

Поточна ситуація в країні

Попри зміну влади, бойовики залишаються активними в багатьох регіонах:

на півночі та північному сході тривають регулярні атаки на сили безпеки;

російські війська поступово згортають свою присутність, виводячи бази, що додатково змінює баланс сил;

Туреччина посилює свій вплив, підтримуючи уряд у боротьбі з курдськими формуваннями.

В ООН підкреслюють, що спроби фізичного усунення керівництва держави свідчать про намір радикальних угруповань зірвати процес стабілізації та дестабілізувати новий політичний порядок у Сирії.