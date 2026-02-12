RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Пять покушений за год: ООН раскрыла детали охоты ИГИЛ на новые власти Сирии

Фото: президент Сирии Ахмад аш-Шараа (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

ООН обнародовала отчет о 5 неудачных покушениях на президента Сирии Ахмада аш-Шараа и его министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию АР.

Читайте также: Путин теряет влияние в Сирии. Войска РФ покидают северо-восток страны

После свержения режима Башара Асада Сирия вновь столкнулась с масштабной террористической угрозой.

Так, согласно докладу Контртеррористического управления ООН, обнародованному 11 февраля, президент страны Ахмад аш-Шараа, а также его министры пережили по меньшей мере пять неудачных покушений в течение последнего года. Речь идет о министре внутренних дел Анасе Хасане Хаттабе и министре иностранных дел Асааде аль-Шибани.

В частности, покушения на президента зафиксированы в Алеппо и Дераа.

Кто стоит за нападениями

По информации экспертов ООН, ответственность за попытки убийства взяла на себя группировка "Сарая Ансар аш-Сунна".

Однако эксперты ООН убеждены: это лишь "зонтичная" структура, которая служит ширмой для ИГИЛ. Использование такой прокси-группы позволяет террористам сохранять "правдоподобное отрицание" своей причастности, одновременно наращивая оперативные возможности.

Вакуум безопасности и месть ИГИЛ

Эксперты отмечают, что террористы пытаются максимально использовать "вакуум безопасности и период неопределенности", наступивший после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

Ахмад аш-Шараа, бывший лидер "Хайят Тахрир аш-Шам", который пришел к власти на волне восстания, сейчас признан ИГИЛ "целью номер один". Ситуация обострилась после того, как в ноябре 2025 года новое сирийское правительство официально присоединилось к международной коалиции против ИГИЛ.

Текущая ситуация в стране

Несмотря на смену власти, боевики остаются активными во многих регионах:

  • на севере и северо-востоке продолжаются регулярные атаки на силы безопасности;
  • российские войска постепенно сворачивают свое присутствие, выводя базы, что дополнительно меняет баланс сил;
  • Турция усиливает свое влияние, поддерживая правительство в борьбе с курдскими формированиями.

В ООН подчеркивают, что попытки физического устранения руководства государства свидетельствуют о намерении радикальных группировок сорвать процесс стабилизации и дестабилизировать новый политический порядок в Сирии.

 

Напомним, в декабре 2025 года аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозировали дальнейшее сокращение российского военного присутствия в Сирии. По их оценкам, Москва фактически приняла решение оставить последнюю крупную базу на севере страны - в Камышлы - из-за нежелания Турции и сирийских группировок, в частности "Хайят Тахрир аш-Шам" и Сирийской национальной армии, мириться с ее дальнейшим пребыванием.

Также 17 декабря сирийские СМИ сообщили, что российские войска покинули авиабазу Тиас в провинции Хомс и передислоцировались на базу Хмеймим.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна в Сирии