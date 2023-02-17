П'ять цілей. Мінреінтеграції презентувало Стратегію держполітики щодо ВПО

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій презентувало Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що повномасштабна агресія РФ спричинила наймасовіше переміщення людей у Європі після Другої світової війни.
Так, станом на початок лютого 2022 року в Україні нараховували майже 1,5 млн переселенців, а в січні 2023 року було зареєстровано понад 4,8 млн осіб як ВПО.
Зазначається, що державна підтримка має надаватися на всіх етапах - від моменту прийняття рішення про евакуацію до добровільного повернення на місце постійного проживання.
Таким чином, Кабмін має сфокусуватися на 5 стратегічних цілях:
Верещук зазначила, що ці ключові цілі детально розкриті у Стратегії. Після узгодження всіх позицій проєкт буде винесений на затвердження Кабміном.
Нагадаємо, Мінсоцполітики відповіло на актуальні питання щодо перевірок ВПО у 2023 році.
РБК-Україна також повідомляло, які виплати можуть отримати переселенці.
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