П'ять цілей. Мінреінтеграції презентувало Стратегію держполітики щодо ВПО

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій презентувало Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що повномасштабна агресія РФ спричинила наймасовіше переміщення людей у Європі після Другої світової війни.

Так, станом на початок лютого 2022 року в Україні нараховували майже 1,5 млн переселенців, а в січні 2023 року було зареєстровано понад 4,8 млн осіб як ВПО.

Зазначається, що державна підтримка має надаватися на всіх етапах - від моменту прийняття рішення про евакуацію до добровільного повернення на місце постійного проживання.

Таким чином, Кабмін має сфокусуватися на 5 стратегічних цілях:

Посилення спроможності держави у реагуванні на виклики внутрішнього переміщення. Забезпечення безпечної евакуації громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб. Сприяння адаптації ВПО на новому місці проживання. Сприяння інтеграції ВПО у приймаючих громадах. Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

Верещук зазначила, що ці ключові цілі детально розкриті у Стратегії. Після узгодження всіх позицій проєкт буде винесений на затвердження Кабміном.

Нагадаємо, Мінсоцполітики відповіло на актуальні питання щодо перевірок ВПО у 2023 році.

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