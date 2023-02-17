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П'ять цілей. Мінреінтеграції презентувало Стратегію держполітики щодо ВПО

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П'ятниця 17 лютого 2023 12:03
П'ять цілей. Мінреінтеграції презентувало Стратегію держполітики щодо ВПО Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій презентувало Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що повномасштабна агресія РФ спричинила наймасовіше переміщення людей у Європі після Другої світової війни.

Так, станом на початок лютого 2022 року в Україні нараховували майже 1,5 млн переселенців, а в січні 2023 року було зареєстровано понад 4,8 млн осіб як ВПО.

Зазначається, що державна підтримка має надаватися на всіх етапах - від моменту прийняття рішення про евакуацію до добровільного повернення на місце постійного проживання.

Таким чином, Кабмін має сфокусуватися на 5 стратегічних цілях:

  1. Посилення спроможності держави у реагуванні на виклики внутрішнього переміщення.
  2. Забезпечення безпечної евакуації громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб.
  3. Сприяння адаптації ВПО на новому місці проживання.
  4. Сприяння інтеграції ВПО у приймаючих громадах.
  5. Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

Верещук зазначила, що ці ключові цілі детально розкриті у Стратегії. Після узгодження всіх позицій проєкт буде винесений на затвердження Кабміном.

Нагадаємо, Мінсоцполітики відповіло на актуальні питання щодо перевірок ВПО у 2023 році.

РБК-Україна також повідомляло, які виплати можуть отримати переселенці.

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