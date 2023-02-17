Пять целей. Минреинтеграции презентовало Стратегию госполитики о ВПЛ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий представило Стратегию государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию .

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что полномасштабная агрессия РФ повлекла за собой самое массированное перемещение людей в Европе после Второй мировой войны.

Так, по состоянию на начало февраля 2022 года в Украине насчитывалось почти 1,5 млн переселенцев, а в январе 2023 года было зарегистрировано более 4,8 млн человек как ВПЛ.

Отмечается, что государственная поддержка должна быть предоставлена на всех этапах - с момента принятия решения об эвакуации до добровольного возвращения на место постоянного проживания.

Таким образом, Кабмин должен сфокусироваться на 5 стратегических целях:

Усиление возможности государства в реагировании на вызовы внутреннего перемещения. Обеспечение безопасной эвакуации граждан из опасных районов и удовлетворение их гуманитарных нужд. Содействие адаптации ВПЛ на новом месте жительства. Содействие интеграции ВПЛ в принимающих общинах. Поддержка безопасного возвращения в покинутое место жительства и реинтеграции.

Верещук отметила, что эти ключевые цели подробно раскрыты в Стратегии. После согласования всех позиций проект будет вынесен на утверждение Кабмином.

Напомним, Минсоцполитики ответило на актуальные вопросы по проверкам ВПЛ в 2023 году.

РБК-Украина также сообщало, какие выплаты могут получить переселенцы.

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