П'ять тисяч ракет за 19 років: Україна та Британія укладуть оборонну угоду

Що за ракети отримає Україна

Мова йде про 70-мм ракети FZ275 LGR, які призначені для потреб протиповітряної оборони та виготовляються компанією Thales Belgium. Україна ще в листопаді минулого року підписала меморандум про виробництво цих ракет.

FZ275 LGR - це недорогий варіант некерованої авіаційної ракети, який оснастили напівактивною головкою самонаведення. Перші випробування ракети пройшли ще у 2015 році. Вона має радіус дії до 3000 метрів, що дозволяє вражати російські ударні дрони.

Що найголовніше, ця ракета цілком сумісна із зенітними системами Vampire, які Збройні сили використовують для перехоплення дронів окупантів. Таким чином, на озброєнні мобільних вогневих груп з'явиться альтернатива кулеметам, а дорогі зенітні ракети інших типів можна буде заощадити.

Не тільки ракети

Тим часом Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів Америки системи протиповітряної оборони Patriot і передати їх Україні. Це офіційно підтвердив канцлер Фрідріх Мерц.

Президент США Дональд Трамп також не виключив, що США передадуть Україні ще одну зенітно-ракетну систему Patriot. Також він пообіцяв відновити постачання боєприпасів до цих ЗРК.

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