Пять тысяч ракет за 19 лет: Украина и Британия заключат оборонную сделку

Что за ракеты получит Украина

Речь идет о 70-мм ракетах FZ275 LGR, которые предназначены для нужд противовоздушной обороны и изготавливаются компанией Thales Belgium. Украина еще в ноябре прошлого года подписала меморандум о производстве этих ракет.

FZ275 LGR - это недорогой вариант неуправляемой авиационной ракеты, который оснастили полуактивной головкой самонаведения. Первые испытания ракеты прошли еще в 2015 году. Она имеет радиус действия до 3000 метров, что позволяет поражать российские ударные дроны.

Что самое главное, эта ракета вполне совместима с зенитными системами Vampire, которые Вооруженные силы используют для перехвата дронов оккупантов. Таким образом, на вооружении мобильных огневых групп появится альтернатива пулеметам, а дорогие зенитные ракеты других типов можно будет сэкономить.

Не только ракеты

Тем временем Германия готова приобрести у Соединенных Штатов Америки системы противовоздушной обороны Patriot и передать их Украине. Это официально подтвердил канцлер Фридрих Мерц.

Президент США Дональд Трамп также не исключил, что США передадут Украине еще одну зенитно-ракетную систему Patriot. Также он пообещал возобновить поставки боеприпасов к этим ЗРК.

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