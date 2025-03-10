П'ять температурних рекордів у Києві та майже 40 - по Україні: де в березні найтепліше

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та багатьох інших містах України впродовж останніх трьох днів - 7, 8 і 9 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
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Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж п'ятниці, 7 березня, у різних регіонах України було встановлено 14 нових рекордів. Температура повітря перевищила попередні показники за цей день:
В УкрГМЦ розповіли, що тепла повітряна маса захоплює приземний шар повітря вже впродовж декількох днів. Саме тому метеорологи на багатьох метеостанціях України зафіксували рекордні значення температури.
Впродовж суботи, 8 березня, рекорди було встановлено у 16 містах:
Впродовж неділі, 9 березня, температурні рекорди було встановлено в 11 містах України:
Насамкінець експерти Укргідрометцентру нагадали громадянам, що високі значення температури та березневе сонячне проміння може бути доволі оманливим, адже "у комплексі з сильним вітром організм може зазнавати холодового стресу".
Тим часом у прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook повідомили, що за даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ" з 7 по 9 березня у столиці було зафіксовано п'ять температурних рекордів.
Так, максимальна температура повітря 7 березня після полудня досягла 20,2°C (що на 3,9°C вище, ніж у 1995 році для цієї дати).
Максимальна температура повітря 8 березня після полудня досягла 18,8°C (що на 1,1°C вище, ніж у 2019 році для цієї дати).
При цьому середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 12,1°C (що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 2,0°C, а кліматичну норму - на 10,6°C).
Уточнюється, що багаторічними показниками така температура повітря в Києві відповідає погоді кінця квітня.
Крім того, 9 березня максимальна температура повітря після полудня досягла 20,0°C (що на 2,7°C вище, ніж у 1920 році для цієї дати).
При цьому середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 11,2°C (що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 0,7°C, а кліматичну норму - на 9,4°C).
Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди, які було встановлено у різних регіонах України впродовж 6 березня. Тоді максимальний рекордний показник в одному з міст становив 22,9°С.
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