Пять температурных рекордов в Киеве и почти 40 - по Украине: где в марте теплее всего

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в Киеве и многих других городах Украины в течение последних трех дней - 7, 8 и 9 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
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Согласно информации Укргидрометцентра, в течение пятницы, 7 марта, в разных регионах Украины было установлено 14 новых рекордов. Температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день:
В УкрГМЦ рассказали, что теплая воздушная масса захватывает приземный слой воздуха уже в течение нескольких дней. Именно поэтому метеорологи на многих метеостанциях Украины зафиксировали рекордные значения температуры.
В течение субботы, 8 марта, рекорды были установлены в 16 городах:
В течение воскресенья, 9 марта, температурные рекорды были установлены в 11 городах Украины:
В завершение эксперты Укргидрометцентра напомнили гражданам, что высокие значения температуры и мартовские солнечные лучи могут быть довольно обманчивыми, ведь "в комплексе с сильным ветром организм может испытывать холодовой стресс".
Между тем в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook сообщили, что по данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев" с 7 по 9 марта в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.
Так, максимальная температура воздуха 7 марта после полудня достигла 20,2°C (что на 3,9°C выше, чем в 1995 году для этой даты).
Максимальная температура воздуха 8 марта после полудня достигла 18,8°C (что на 1,1°C выше, чем в 2019 году для этой даты).
При этом среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 12,1°C (что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 2,0°C, а климатическую норму - на 10,6°C).
Уточняется, что по многолетним показателям такая температура воздуха в Киеве соответствует погоде конца апреля.
Кроме того, 9 марта максимальная температура воздуха после полудня достигла 20,0°C (что на 2,7°C выше, чем в 1920 году для этой даты).
При этом среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 11,2°C (что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 0,7°C, а климатическую норму - на 9,4°C).
Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах, которые были установлены в разных регионах Украины в течение 6 марта. Тогда максимальный рекордный показатель в одном из городов составлял 22,9°С.
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