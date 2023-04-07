П'ять стратегічних цілей: в Україні схвалили стратегію політики щодо переселенців до 2025 року

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Документ розробило Мінреінтеграції за підтримки Ради Європи. До його напрацювання долучилися експерти міжнародних і громадських організацій, що опікуються захистом прав ВПО.
Зазначається, що прийняття нової стратегії - це реагування держави на виклики масового переміщення населення, спричинені повномасштабною російською агресією. Нею передбачена державна підтримка ВПО на всіх етапах - від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці та до моменту повернення до місця постійного проживання.
Уряд також затвердив відповідний операційний план на 2023-2025 роки.
Держава буде фокусуватися на 5 стратегічних цілях:
Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що наразі основну увагу слід зосередити на адаптації та подальшій інтеграції ВПО у приймаючих громадах. За її словами, йдеться про доступ до освітніх послуг, працевлаштування, підтримку самозайнятості. Важливою складовою також є надання фахової психологічної допомоги.
Нагадаємо, уряд хоче створити координаційний штаб для вирішення проблем ВПО.
Окрім того, у Мінреінтеграції пояснювали, чому переселенцям можуть затримувати виплати.
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