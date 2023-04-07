Пять стратегических целей: в Украине одобрили стратегию политики по переселенцам до 2025 году

Кабинет Министров одобрил Стратегию государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Документ разработало Минреинтеграции при поддержке Совета Европы. К его наработке присоединились эксперты международных и общественных организаций, которые заботятся о защите прав ВПЛ.
Отмечается, что принятие новой стратегии - это реагирование государства на вызовы массового перемещения населения, вызванные полномасштабной российской агрессией. Ею предусмотрена государственная поддержка ВПЛ на всех этапах - от эвакуации, в процессе социальной адаптации на новом месте и до возвращения к месту постоянного проживания.
Правительство также утвердило соответствующий операционный план на 2023-2025 годы.
Государство будет фокусироваться на 5 стратегических целях:
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что в настоящее время основное внимание следует сосредоточить на адаптацию и дальнейшую интеграцию ВПЛ в принимающих общинах. По ее словам, речь идет о доступе к образовательным услугам, трудоустройстве, поддержке самозанятости. Важной составляющей также оказание профессиональной психологической помощи.
Напомним, правительство хочет создать координационный штаб для решения проблем ВПЛ.
Кроме того, в Минреинтеграции объясняли, почему переселенцам могут задерживать выплаты.
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