П'ять стовпів відновлення України: деталі плану Єврокомісії

Що заявили в Єврокомісії про Пакет процвітання

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про майже завершену роботу над Пакетом процвітання для України під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі лідерів ЄС з питань трансатлантичних відносин, що відбулася в Брюсселі.

За її словами, документ уже перебуває на фінальній стадії підготовки і відображає спільне бачення майбутнього країни після завершення війни.

"Як ви знаєте, гарантії безпеки, які ми обговорювали, серед іншого, на Паризькій зустрічі 6 січня принесли хороший прогрес. І тепер ми чекаємо відповіді Росії", - сказала фон дер Ляєн.

Угода України, ЄС і США виходить на фінальну стадію

Вона також зазначила, що угода між Україною та Сполученими Штатами про єдину, об'єднану систему процвітання перебуває близько до досягнення. Реалізація ініціативи стане можливою після встановлення режиму припинення вогню або досягнення миру.

"Схоже, що ми можемо посилити процвітання України, щойно буде досягнуто припинення вогню або миру", - припустила глава Єврокомісії.

П'ять ключових напрямків майбутнього відновлення

За словами фон дер Ляєн, Пакет процвітання є єдиним документом, сформованим на основі спільного бачення України, США та Європейського союзу щодо післявоєнного майбутнього країни.

Документ базується на оцінці потреб, проведеній Світовим банком, і включає п'ять ключових напрямків.

Перший передбачає підвищення продуктивності через реформи, сприятливі для бізнесу, та посилення ринкової конкуренції.

Другий стовп стосується прискореної інтеграції України до єдиного ринку ЄС шляхом реформ у ключових секторах економіки.

Третій напрям передбачає значне збільшення інвестицій. Інвестиційна рамка для України вже діє в рамках Українського фонду ЄС.

Четвертий стовп спрямований на посилення координації донорів і залучення приватного капіталу через Платформу донорів для України, яка об'єднує країни G7, Єврокомісію та інших партнерів.

П'ятий стовп пов'язаний із фундаментальними реформами, включно зі зміцненням верховенства права, активізацією антикорупційних зусиль і модернізацією державного управління.

"Ця угода про рамкову програму процвітання є дуже важливою віхою. Як я вже сказала, ми майже завершили роботу. Наразі ми активно готуємо майбутнє України як сучасної суверенної та вільної країни, і це потужний сигнал нашому хороброму сусідові та партнеру у важкі часи", - наголосила фон дер Ляєн.