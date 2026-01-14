ЄС готується стати "військовою державою": фон дер Ляєн анонсує нову стратегію безпеки
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила депутатам, що ЄС готує власну стратегію безпеки і прагне підвищити оборонний потенціал. Це рішення відображає зростаючу роль ЄС у глобальній безпеці та обороні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
На закритому засіданні Європарламенту фон дер Ляєн повідомила, що ЄС готується стати "військовою державою".
"Ми знаємо, що нам потрібно бути сильними, а сила - це саме те", - заявила президент Єврокомісії.
Вона уточнила, що ЄС наразі не є військовою державою, але робить кроки для розвитку власного оборонного потенціалу, і планує представити нову стратегію безпеки у 2026 році.
"Раніше цього ніколи не робилося, але зараз саме час", - зазначила фон дер Ляєн.
Союз уже реалізує масштабні оборонні програми, включно з ReArm на суму до 800 мільярдів євро та програмою SAFE для спільних закупівель озброєння, до якої долучилися 19 країн.
Раніше ЄС не мав власної комплексної стратегії безпеки і орієнтувався на НАТО для колективної оборони.
Нагадаємо, що країни Європейського Союзу обмірковують ідею формування власних об’єднаних збройних сил, які в майбутньому зможуть замінити на європейському континенті американський військовий контингент чисельністю близько 100 тисяч осіб.
За словами міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, Європі необхідно створити власну армію та об’єднати оборонну промисловість, щоб діяти самостійно й не залежати від інших держав, посиливши таким чином свою безпеку.
Виступаючи 11 січня на безпековій конференції у Швеції, європейський комісар з питань оборони Кубілюс наголосив, що Європа має сформувати постійні спільні збройні сили чисельністю щонайменше 100 тисяч військових для більш ефективного захисту континенту.