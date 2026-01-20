ЄС реагує на репресії в Ірані: Фон дер Ляєн анонсувала санкції проти режиму
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала іранських протестувальників і анонсувала нові санкції проти Ірану за репресії та підтримку війни в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Урсула фон дер Ляєн написала в Х.
Таким чином, глава Єврокомісії підкреслила солідарність Європейського Союзу з протестувальниками.
"Європа повністю солідарна з хоробрими жінками та чоловіками Ірану, які ризикують життям, вимагаючи свободи для себе та майбутніх поколінь", - написала фон дер Ляєн.
Вона також нагадала, що ЄС уже ввів масштабні санкції проти Ірану через порушення прав людини, ядерну програму та підтримку Росії у війні проти України. Серед заходів були обмеження у фінансовому секторі, заборона на експорт окремих технологій та персональні санкції проти високопосадовців.
Нині ж Єврокомісія пропонує нові обмеження на експорт критичних технологій для безпілотних літальних апаратів та ракет, щоб ускладнити доступ Ірану до військових ресурсів. Крім того, наразі готується пакет додаткових санкцій у відповідь на жорстоке придушення протестів у країні.
Європейські лідери наголошують, що ці кроки мають на меті не лише покарати режим, а й підтримати мирних демонстрантів, захистити права людини та запобігти подальшому збагаченню Ірану військовими технологіями, які можуть використовуватися для агресії.
Зі свого боку, фон дер Ляєн закликала міжнародне співтовариство не залишатися байдужим до подій в Ірані та продовжувати тиск на владу, щоб забезпечити безпеку громадян і майбутнє країни.
Europe stands in full solidarity with the brave women and men of Iran who are risking their lives to demand freedom for themselves and future generations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2026
The EU has already imposed far-reaching sanctions on Iran for human rights abuses, nuclear proliferation, and its support…
Нагадаємо, масові протести в Ірані, зокрема в Тегерані, почалися наприкінці грудня 2025 року переважно через раптове падіння курсу національної валюти — іранського ріалу, що спричинило різке подорожчання товарів і економічну кризу.
При цьому президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" і заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".
Пізніше Дональд Трамп заявив, що Іран "починає" переступати його "червону лінію".