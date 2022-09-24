UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

П'ять пунктів. У Зеленського розповіли союзникам, як відповісти на мобілізацію в РФ

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Союзники України мають відреагувати на оголошення мобілізації в Росії не лише словами, а й діями. Є п'ять кроків, які слід зробити нашим партнерам у відповідь на дії країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Відповідь союзників має включати п'ять складових:

  • Активізацію засідання Контактної групи з питань оборони України - "Рамштайну".
  • Збільшення постачання HIMARS і снарядів до них вдвічі.
  • Надання ракет ATACMS, дальність яких може сягати 300 км.
  • Негайне зняття "табу" на поставки танків і БТР.
  • Тренінгові центри для українських бійців бійців.

"Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?" - додав Подоляк.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "часткової мобілізації" у країні.

Після цього у низці міст Росії місцеві жителі почали виходити на протести із закликами скасувати заплановану мобілізацію. Також стало відомо про масові випадки затримання протестувальників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякМобілізація в Росії