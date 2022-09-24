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П'ять пунктів. У Зеленського розповіли союзникам, як відповісти на мобілізацію в РФ

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Субота 24 вересня 2022 20:31
П'ять пунктів. У Зеленського розповіли союзникам, як відповісти на мобілізацію в РФ Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Союзники України мають відреагувати на оголошення мобілізації в Росії не лише словами, а й діями. Є п'ять кроків, які слід зробити нашим партнерам у відповідь на дії країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Відповідь союзників має включати п'ять складових:

  • Активізацію засідання Контактної групи з питань оборони України - "Рамштайну".
  • Збільшення постачання HIMARS і снарядів до них вдвічі.
  • Надання ракет ATACMS, дальність яких може сягати 300 км.
  • Негайне зняття "табу" на поставки танків і БТР.
  • Тренінгові центри для українських бійців бійців.

"Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?" - додав Подоляк.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "часткової мобілізації" у країні.

Після цього у низці міст Росії місцеві жителі почали виходити на протести із закликами скасувати заплановану мобілізацію. Також стало відомо про масові випадки затримання протестувальників.

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Ірина Подоляк Мобілізація в Росії
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