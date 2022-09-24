П'ять пунктів. У Зеленського розповіли союзникам, як відповісти на мобілізацію в РФ

Союзники України мають відреагувати на оголошення мобілізації в Росії не лише словами, а й діями. Є п'ять кроків, які слід зробити нашим партнерам у відповідь на дії країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?" - додав Подоляк.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "часткової мобілізації" у країні.

Після цього у низці міст Росії місцеві жителі почали виходити на протести із закликами скасувати заплановану мобілізацію. Також стало відомо про масові випадки затримання протестувальників.

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