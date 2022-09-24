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Пять пунктов. У Зеленского рассказали союзникам, как ответить на мобилизацию в РФ

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 20:31
Пять пунктов. У Зеленского рассказали союзникам, как ответить на мобилизацию в РФ Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Союзники Украины должны отреагировать на объявление мобилизации в России не только словами, но и действиями. Есть пять шагов, которые следует сделать нашим партнерам в ответ на действия страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Ответ союзников должен включать пять составляющих:

  • Активизацию заседания Контактной группы по обороне Украины - "Рамштайна".
  • Увеличение поставок HIMARS и снарядов к ним вдвое.
  • Предоставление ракет ATACMS, дальность которых может достигать 300 км.
  • Немедленное снятие табу на поставки танков и БТР.
  • Тренинговые центры для украинских бойцов.

"Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?" - добавил Подоляк.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале "частичной мобилизации" в стране.

После этого в ряде городов России местные жители стали выходить на протесты с призывами отменить запланированную мобилизацию. Также стало известно о массовых случаях задержания протестующих.

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Ирина Подоляк Мобилизация в России
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