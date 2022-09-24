Пять пунктов. У Зеленского рассказали союзникам, как ответить на мобилизацию в РФ

Союзники Украины должны отреагировать на объявление мобилизации в России не только словами, но и действиями. Есть пять шагов, которые следует сделать нашим партнерам в ответ на действия страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?" - добавил Подоляк.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале "частичной мобилизации" в стране.

После этого в ряде городов России местные жители стали выходить на протесты с призывами отменить запланированную мобилизацию. Также стало известно о массовых случаях задержания протестующих.

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