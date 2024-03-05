Пять прямых попаданий и вторая попытка. Юсов рассказал детали удара по "Сергею Котову"

Атака на российский корабль "Сергей Котов" с 4 на 5 марта стала второй попыткой, предпринятой для его уничтожения. После первой корабль оккупанты смогли отремонтировать и снова поставить на воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире " Радио Свобода ".

"Сергей Котов" на этот раз уже точно уничтожен. Почему в этот раз? Потому что охотились за ним не впервые и уже были успешные атаки, но он смог восстановиться после ремонтных событий. "Сергей Котов" - это новый корабль, стоимость свыше 60 млн долларов", - рассказал он.

Кроме, как уточнил представитель ГУР, удар по "Сергею Котову" - долгосрочная операция, к ней тщательно готовились.

"Всего было две атаки. И сегодняшняя не случайна, это долговременная операция и результат сам за себя говорит. Давайте так, условно пять прямых попаданий, случайно не встречаются", - отметил он.

Относительно экипажа, по словам Юсова, ситуация выясняется, есть погибшие и раненые, но есть вероятность, что часть экипажа смогла эвакуироваться.

"По крайней мере, известно о 10 каретах скорой помощи, которые были вызваны врагом, то есть эвакуационная операция все же проводилась", - констатировал разведчик.

Враг хотел разместить ЗРК на корабле

Как отметил Юсов, на боевом дежурстве корабли такого типа стали в 2018 году.

"У врага на них были планы - размещение зенитно-ракетных комплексов на само судно и такие попытки были", - говорит он.

"Сергей Котов" участвовал в нападении на Змеиный

"Сергей Котов", по словам разведчика, примечателен тем, что он участвовал вместе с крейсером "Москва" в нападении на остров Змеиный.

"И собственно теперь приобщился к тому же крейсеру", – констатировал Юсов.

Атака на корабль РФ "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта 2024 спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Атака происходила недалеко от Керченского пролива.

Ранее РБК-Украина собрало все, что известно о корабле РФ "Сергей Котов".

Уничтожение крейсера "Москва"

13 апреля 2022 года украинские военные нанесли удар по крейсеру "Москва". По информации СНБО, из экипажа "Москвы" было всего спасено только 58 человек. А сообщению о якобы пожаре на корабле российское телевидение посвятило в выпуске новостей всего 28 секунд.

"Москва" была уничтожена двумя ракетами, запущенными из берегового ракетного комплекса "Нептун", разработанного предприятиями ДК "Укроборонпром" (Украина). Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.