П'ять областей України частково залишились без світла через обстріли РФ: що відомо

Через атаки Росії по Україні п'ять областей частково залишилися без світла. Йдеться про понад 500 населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.
На ранок, 27 жовтня, залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 528 населених пунктів.
Російські війська атакували Україну 80 дронами в ніч проти 27 жовтня. Сили ППО збили 41 російський безпілотник.
БПЛА окупанти запускали одразу з трьох напрямків. Найбільше дронів було збито в Київській та Одеській областях.
Зокрема, РФ атакувала Сумську область. Під ударом опинилися енергооб'єкти у Роменському районі. У Сумах зникло світло через атаку загарбників.
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