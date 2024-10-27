Пять областей Украины частично остались без света из-за обстрелов РФ: что известно

Из-за атак России по Украине пять областей частично остались без света. Речь идет про больше 500 населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.
К утру, 27 октября, остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 528 населенных пунктов.
Российские войска атаковали Украину 80 дронами в ночь на 27 октября. Силы ПВО сбили 41 российский беспилотник.
БПЛА оккупанты запускали сразу с трех направлений. Больше всего дронов были сбиты в Киевской и в Одесской областях.
В частности, РФ атаковала Сумскую область. Под ударом оказались энергообъекты в Роменском районе. В Сумах пропал свет из-за атаки захватчиков.
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