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Пять областей Украины частично остались без света из-за обстрелов РФ: что известно

Фото: пять областей Украины частично остались без света из-за обстрелов РФ 27 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за атак России по Украине пять областей частично остались без света. Речь идет про больше 500 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

К утру, 27 октября, остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 528 населенных пунктов.

В каких регионах есть отключения света

  • в Хмельницкой области во время воздушной тревоги отключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к обесточиванию подстанций, бытовых и промышленных потребителей. Во время осмотра обнаружено возгорание, пожар ликвидирован. Питание восстановлено по резервной схеме;
  • в Днепропетровской области в результате обстрела территории подстанции выключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители и водоканал. Питание восстановлено;
  • в Донецкой области из-за боевых действий выключались воздушные линии, обесточивалась подстанция и бытовые потребители;
  • в Сумской области во время воздушной тревоги из-за дроновой атаки обесточивались подстанции, бытовые потребители в двух областях, энергетические объекты и местная промышленность. Питание возобновлено.

Атака РФ по Украине

Российские войска атаковали Украину 80 дронами в ночь на 27 октября. Силы ПВО сбили 41 российский беспилотник.

БПЛА оккупанты запускали сразу с трех направлений. Больше всего дронов были сбиты в Киевской и в Одесской областях.

В частности, РФ атаковала Сумскую область. Под ударом оказались энергообъекты в Роменском районе. В Сумах пропал свет из-за атаки захватчиков.

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