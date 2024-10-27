Пять областей Украины частично остались без света из-за обстрелов РФ: что известно

"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

К утру, 27 октября, остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 528 населенных пунктов.

В каких регионах есть отключения света