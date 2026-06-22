За п'ять місяців податкова анулювала понад 5 тисяч ліцензій на алкоголь і тютюн

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Підприємства втрачають право на діяльність через схему з прихованою готівковою реалізацією "надлишків" алкоголю та тютюну.

через схему з прихованою готівковою реалізацією "надлишків" алкоголю та тютюну. ДПС переходить на систему Track and Trace , що дозволить покроково відстежувати рух кожної окремої пляшки або пачки цигарок навіть за межами України.

, що дозволить покроково відстежувати рух кожної окремої пляшки або пачки цигарок навіть за межами України. Нелегальний ринок лише тютюнової продукції в країні наразі сягає 17,6%, через що держбюджет за минулий рік недоотримав близько 26,5 млрд гривень.

За словами очільниці відомства, податкова служба навчилася ефективно відловлювати прихований надлишок виробництва в підакцизній галузі. Як приклад вона навела ситуацію, коли виробники після технічного оновлення ліній збільшують обсяги випуску продукції, але за документами відображають лише стару норму, реалізуючи "надлишок" за готівку.

"Коли ми це бачимо – жорстко припиняємо, аж до позбавлення ліцензії. За результатами 2025-го і перших місяців цього року у нас багато суб'єктів господарювання втратили свої ліцензії через те, що думали: вони непомітні. Вони помітні", – наголосила Леся Карнаух.

Лише за п'ять місяців поточного року за результатами перевірок та зафіксованих правопорушень ДПС уже припинила роботу понад 5,2 тисячі ліцензій.

Керівниця ДПС додала, що євроінтеграція України вимагає повної розбудови прозорих інституцій та гармонізації законодавства. У межах цього процесу податкова служба переходить на європейську систему контролю за підакцизними товарами.

"Система акцизу, яку ми зараз запроваджуємо, – це також європейська система Track and Trace. Акцизний товар з моменту, як ми приклеїли марку, і до моменту, коли вона "використана" – повинен бути простежений незалежно від того, в якій країні це відбулося", – резюмувала Карнаух.

Нагадаємо, проблема тіньового сектору залишається однією з найбільш критичних для тютюнової галузі України. Частка нелегального ринку, за оцінками Kantar та представників тютюнової галузі, наразі сягає 17,6%.

Через контрафакт та нелегальну торгівлю державний бюджет лише за 2025 рік втратив близько 26,5 млрд гривень податкових надходжень.

Масштабний нелегальний ринок тютюну може стати серйозним бар'єром для вступу України до ЄС. Після відкриття кордонів та формування єдиного ринку український контрафакт через суттєву різницю в цінах може безперешкодно хлинути до європейських країн (наприклад, Німеччини), що завдасть мільярдних збитків бюджету самого Євросоюзу.