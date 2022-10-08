П'ять методів. Зеленський розповів, як вільному світу захиститись від російської агресії

Країни вільного світу мають об'єднати свої зусилля для захисти від російської агресії. Так, вони повинні зміцнювати демократію у своїх державах та позбуватися від будь-яких залежностей від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до учасників і гостей Чорногорського безпекового форуму.

Він зазначив, що безпека - це ключове питання нашого часу. І від того, яку відповідь ми запропонуємо, залежать не лише наші інституції, суверенітет, кордони і політичний устрій, а й життя та мир.

Президент сказав, що війна Росії проти України - це лише провісник того, що може очікувати на будь-яку державу на нашому континенті чи в інших частинах світу.

Так, завдяки аналізу елементів війни і конкретних кроків агресора, можна зробити висновки про те, яких форм і методів захисти ми потребуємо заради безпеки.

Перше - єдність. Це фундамент, який має бути не лише на самітах, але й у справах. Росія боїться єдності, тому вона робить дуже багато, щоб її зламати, але ця єдність тільки посилюється.

Друге - це демократія. Чинні керівники Росії мають нав'язливе бажання зламати принцип демократичної зміни влади в усіх країнах, щодо яких мають загарбницькі амбіції. Вони не визнають результати виборів і народних рухів тоді, коли через них втрачають вплив. Вони намагають влаштувати перевороти чи корумпувати політичний процес тоді, коли обирають для себе якусь маріонетку, яка представлятиме їх інтереси.

Так, всі держави Європи повинні демонтувати будь-які російські мережі впливу, аби запобігти поширенню дезінформації, корупції та злочинної політики.

Третє - це незалежність. Росія загрожує не комусь одному, а всім, тому країни мають досягнути повної незалежності від РФ, щоб вона не могла перетворювати залежності від неї на кайдани: економічні залежності, енергетичні, політичні.

Четверте - це зброя. Зеленський зазначив, що Росія може влаштувати війну буквально з нічого - заблокувати море для країни, яку хоче захопити, спалювати міста й села, влаштовувати ракетний терор.

Він закликав поглянути на інтенсивності війну, яку Україна веде для свого захисту і оцінити обсяг зброї, який може знадобитися для захисту в такій війні, якщо РФ перетворить на поле бою територію ще якоїсь іншої країни.

"Як би як це не було складно, але маємо забезпечити і зараз для України, щоб ми могли повернути мир усім своїм громадянам, і для Європи після цієї війни такий обсяг зброї, таку потужність зброї, щоб у Росії більше ніколи не могло виникнути бажання зруйнувати мир", - сказав він.

Пʼяте - це відповідальність. Зеленський зауважив, що довгі роки керівник РФ та його оточення відчували повну безкарність. Вони зруйнували демократію у своїй країні і почали руйнувати все навколо неї.

Президент підкреслив, що Росія звикла красти те, що їй подобається, і купувати тих, хто повинен був захищати від них національні інтереси тієї чи іншої держави.

Так, вона почала війну проти України у 2014 році, тому що відчула, що її за це нічого не буде. Це їм показала війна проти Грузії. РФ здійснилп повномасштабне вторгнення в Україну, бо не вірить, що світ зможе притягнути її до відповідальності.

"Тож притягнути їх до відповідальності - це гарантувати довгостроковість миру після цієї війни. Невідворотність покарання - один з ключових принципів кримінального судочинства. І маємо застосувати цей принцип до російського керівництва так, як вони на це заслуговують", - сказав він.