Пять методов. Зеленский рассказал, как свободному миру защититься от российской агрессии

Страны свободного мира должны объединить свои усилия по защите от российской агрессии. Так, они должны укреплять демократию в своих государствах и избавляться от любых зависимостей от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к участникам и гостям Черногорского форума безопасности.

Он отметил, что безопасность - это ключевой вопрос нашего времени. И от того, какой ответ мы предложим, зависят не только наши институты, суверенитет, границы и политический строй, но и жизнь и мир.

Президент сказал, что война России против Украины - это лишь предвестник того, что может ожидать любое государство на нашем континенте или в других частях мира.

Так, благодаря анализу элементов войны и конкретных шагов агрессора, можно сделать выводы о том, в каких формах и методах защиты мы нуждаемся ради безопасности.

Первое - единство. Это фундамент, который должен быть не только на саммитах, но и в делах. Россия боится единства, поэтому она делает очень многое, чтобы ее сломать, но это единство только усиливается.

Второе - это демократия. У действующих руководителей России есть навязчивое желание сломать принцип демократической смены власти во всех странах, в отношении которых у них есть захватнические амбиции. Они не признают результаты выборов и народных движений, когда из-за них теряют влияние. Они пытаются устроить перевороты или коррумпировать политический процесс тогда, когда выбирают для себя некую марионетку, представляющую их интересы.

Так, все государства Европы должны демонтировать любые российские сети влияния, чтобы предотвратить распространение дезинформации, коррупции и преступной политики.

Третье - это независимость. Россия угрожает не кому-то одному, а всем, поэтому страны должны достичь полной независимости от РФ, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в цепи: экономические зависимости, энергетические, политические.

Четвертое - это оружие. Зеленский отметил, что Россия может устроить войну буквально из ничего - заблокировать море для страны, которую хочет захватить, сжигать города и села, устраивать ракетный террор.

Он призвал посмотреть на интенсивность войны, которую Украина ведет для своей защиты и оценить объем оружия, который может понадобиться для защиты в такой войне, если РФ превратит в поле боя территорию еще какой-то другой страны.

"Как бы это ни было сложно, но должны обеспечить и сейчас для Украины, чтобы мы могли вернуть мир всем своим гражданам, и для Европы после этой войны такой объем оружия, такую мощность оружия, чтобы у России больше никогда не могло возникнуть желание разрушить мир", - сказал он.

Пятое - это ответственность. Зеленский заметил, что долгие годы руководитель РФ и его окружение испытывали полную безнаказанность. Они разрушили демократию в своей стране и начали разрушать все вокруг нее.

Президент подчеркнул, что Россия привыкла воровать то, что ей нравится и покупать тех, кто должен был защищать от них национальные интересы того или иного государства.

Так, она начала войну против Украины в 2014 году, потому что почувствовала, что ей за это ничего не будет. Это показала им война против Грузии. РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, потому что не верит, что мир сможет привлечь ее к ответственности.

"Поэтому привлечь их к ответственности - это гарантировать долгосрочность мира после этой войны. Неотвратимость наказания - один из ключевых принципов уголовного судопроизводства. И мы должны применить этот принцип к российскому руководству так, как они этого заслуживают", - сказал он.