П'ять кроків і час. Що треба Україні для прориву на фронті: думка експерта

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Ситуація на фронті

Не вдаючись до подробиць, поточний стан справ на полі бою та ситуацію із забезпеченням війська нещодавно описав президент Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю. Так, у відповідь на питання журналістки Bloomberg він заперечив, що ситуація на фронті є патовою, назвавши її "проблемною". Глава держави одразу пояснив: ускладнення пов’язані із затримкою постачання озброєння від західних партнерів. Проте, на думку президента, проблему можна усунути, "якщо є бажання й інструменти".

"У нас є бажання, а інструменти не прийшли. Тобто, у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили. Пакети повинні приходити, але вони ідуть, на жаль, повільно", - сказав Зеленський.

Також він заявив, що Україна може здійснити новий контрнаступ, коли матиме достатньо зброї.

В Генштабі ЗСУ своєю чергою доповідають, що Сили оборони України безперервно ведуть бойові дії спрямовані на зрив наступальних планів агресора, знищуючи його особовий склад і техніку. Ворог наступає, а українські воїни перебувають в обороні, виснажуючи потенціал противника, який найбільш інтенсивно атакує на Покровському напрямку. Там зазвичай фіксують найбільше штурмових дій росіян, які платять велику ціну за спроби просуватися.

Втім, попри всі ці намагання росармії реалізовувати свої агресивні плани, ЗСУ мають шанси на прорив. Але для цього перед українським військом постає низка важливих завдань: від доукомплектування нових бригад до накопичення відповідного ресурсу у вигляді озброєння, який зокрема можуть забезпечити партнери.

Що треба Україні для прориву

Так, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна описав кроки, які можуть допомогти Україні досягти цілі та здійснити прорив, а саме:

Перший - закінчення формування нових бригад і їх озброєння

"Президент України говорив про те, що нам не вистачає озброєння зараз на 14 бригад. Це потрібно зробити для того, щоб забезпечити ротацію і підготовку резервів, які якраз мають скористатися нагодою, коли ворог припуститься помилки на фронті, а він буде допускати й допускає. Важливо те, щоб ми могли цими помилками скористатися. Тому перше, що потрібно робити - це доукомплектовувати військо зброєю і чекати допомогу від партнерів", - пояснює Мусієнко.

Другий - аналіз

На думку експерта, друге, що потрібно зробити - це аналізувати дії ворога і розуміти в який момент наша активна оборона може переростати в певні контрнаступальні дії на тактичному рівні.

Третій - накопичення відповідного ресурсу

"Для того, щоб говорити про більш масштабний наступ, нам потрібно накопичити відповідний ресурс. Це і резервісти, це і більша кількість зброї від наших західних партерів.

Четвертий - адаптація технологічної й інноваційної складової на полі бою

І в цьому сенсі, як зауважує Мусієнко, українська армія зараз вирішує питання про збільшення виробництва дронів, систем РЕБ. Але він підкреслює, що так само треба розуміти яким чином роботизованими платформами замінювати фактично піхотинців в окремих випадках.

П'ятий - потужна організаційно-управлінська структура війська

Адже, як пояснює співрозмовник, саме завдяки їй ухвалюють відповідні рішення у потрібний момент.

"Все ось це потрібно. І плюс потрібен час, щоб цього досягти. На даному етапі ми можемо говорити про локальні контрнаступальні дії, які дають можливість нам покращувати тактичне положення. Але коли ми говоримо про більш масштабні наступальні дії, то для цього треба підготовка, час та ресурси. Ну і в потрібний момент визначитися з напрямком удару, завдати його і не боятися", - каже Мусієнко.

Чи може наступ РФ піти на спад

Що стосується російського літнього наступу, то, як вважає експерт, він буде поступово йти на зменшення.

"Ми зараз бачимо, що ворог хоч і намагається розширити ділянки ведення наступальних дій, однак не може в однаковій мірі тиснути повсюди й фактично досягати результатів, що наші сили в деяких місцях успішно обороняються і завдають такі локальні контрудари, витискаючи ворога з його позицій і потім займаючи їх. Тобто, на мою думку, перспективи того, щоб зупинити Росію в тому наступі, який вона веде до кінця літа, у нас є", - підсумував Мусієнко.