Пять шагов и время. Что нужно Украине для прорыва на фронте: мнение эксперта

Содержание

Ситуация на фронте

Не прибегая к подробностям, текущее положение дел на поле боя и ситуацию с обеспечением войска недавно описал президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью. Так, в ответ на вопрос журналистки Bloomberg он возразил, что ситуация на фронте является патовой, назвав ее "проблемной". Глава государства сразу объяснил: трудности связаны с задержкой поставок вооружений от западных партнеров. Однако, по мнению президента, проблему можно устранить, "если есть желания и инструменты".

"У нас есть желание, а инструменты не пришли. То есть, у нас стоят бригады без оружия, у нас стоят резервы, у нас стоит 14 неукомплектованных бригад, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили. Пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что Украина может осуществить новое контрнаступление, если будет достаточно оружия.

В Генштабе ВСУ в свою очередь докладывают, что Силы обороны Украины непрерывно ведут боевые действия, направленные на срыв наступательных планов агрессора, уничтожая его личный состав и технику. Враг наступает, а украинские воины находятся в обороне, истощая потенциал противника, наиболее интенсивно атакующего на Покровском направлении. Там обычно фиксируют больше штурмовых действий россиян, которые платят большую цену за попытки продвигаться.

Впрочем, несмотря на все эти попытки росармии реализовывать свои агрессивные планы, у ВСУ есть шансы на прорыв. Но для этого перед украинским войском встает ряд важных задач: от доукомплектования новых бригад до накопления соответствующего ресурса в виде вооружения, который могут обеспечить партнеры.

Что нужно Украине для прорыва

Так, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина описал шаги, которые могут помочь Украине достичь цели и совершить прорыв, а именно:

Первый - окончание формирования новых бригад и их вооружение

"Президент Украины говорил о том, что нам не хватает вооружения сейчас на 14 бригад. Это нужно сделать для того, чтобы обеспечить ротацию и подготовку резервов, которые как раз должны воспользоваться случаем, когда враг допустит ошибку на фронте, а он будет допускать и допускает. Важно то, чтобы мы могли этими ошибками воспользоваться. Поэтому первое, что нужно делать - это доукомплектовывать войско оружием и ждать помощи от партнеров", - объясняет Мусиенко.

Второй - анализ

По мнению эксперта, второе, что нужно сделать - это анализировать действия врага и понимать, в какой момент наша активная оборона может перерастать в определенные контрнаступательные действия на тактическом уровне.

Третий - накопление соответствующего ресурса

"Для того чтобы говорить о более масштабном наступлении, нам нужно накопить соответствующий ресурс. Это и резервисты, это и большее количество оружия от наших западных партеров.

Четвертый - адаптация технологической и инновационной составляющей на поле боя

И в этом смысле, как отмечает Мусиенко, украинская армия сейчас решает вопрос об увеличении производства дронов, систем РЭБ. Но он подчеркивает, что так же следует понимать каким образом роботизированными платформами заменять фактически пехотинцев в отдельных случаях.

Пятый - мощная организационно-управленческая структура войска

Ведь, как объясняет собеседник, именно благодаря ей принимают соответствующие решения в нужный момент.

"Все вот это нужно. И плюс нужно время, чтобы этого достичь. На данном этапе мы можем говорить о локальных контрнаступательных действиях, позволяющих нам улучшать тактическое положение. Но когда мы говорим о более масштабных наступательных действиях, то для этого нужна подготовка, время и ресурсы. Ну и в нужный момент определиться с направлением удара, нанести его и не бояться", - говорит Мусиенко.

Может ли наступление РФ пойти на спад

Что касается российского летнего наступления, то, как считает эксперт, оно будет постепенно идти на спад.

"Мы сейчас видим, что враг хоть и пытается расширить участки ведения наступательных действий, однако не может в равной степени давить повсюду и фактически достигать результатов так, что наши силы в некоторых местах успешно обороняются и наносят такие локальные контрудары, вытесняя врага с его позиций и затем занимая их. То есть, по моему мнению, перспективы того, чтобы остановить Россию в том наступлении, которое она ведет к концу лета, у нас есть", - подытожил Мусиенко.