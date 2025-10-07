П’ять країн НАТО відбудують в Україні реабілітаційні центри для військових

Сьогодні, 7 жовтня, до Литви, Норвегії, Швеції та Великої Британії, які є учасниками програми, долучилася й Латвія.

Кожна з цих країн очолить відбудову одного з п'яти військових реабілітаційних центрів. Керівництво проєкту і його координація буде забезпечуватись НАТО.

Операція "Реноватор" стартувала у 2023 році і здійснюється у співпраці з Україною. Її бюджет становить 100 мільйонів євро, вона координує надання обладнання, підтримує медичну підготовку та роботи з відновлення інфраструктури.

У НАТО заявили, що проєкт сприяв проведенню рятувальних операцій, протезування та навчанню українських медичних спеціалістів, включаючи лікарів, психологів та фізіотерапевтів.

"А також проведенню будівельних робіт та надання обладнання, що покращує можливості України піклуватися про поранених військовослужбовців - як фізично, так і психологічно", - йдеться у дописі.

Допомога здійснюється в межах програми НАТО щодо надання Україні нелетальної підтримки та допомоги в досягненні повної оперативної сумісності з Альянсом.