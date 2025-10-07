Пять стран НАТО отстроят в Украине реабилитационные центры для военных

Сегодня, 7 октября, к Литве, Норвегии, Швеции и Великобритании, которые являются участниками программы, присоединилась и Латвия.

Каждая из этих стран возглавит восстановление одного из пяти военных реабилитационных центров. Руководство проекта и его координация будет обеспечиваться НАТО.

Операция "Реноватор" стартовала в 2023 году и осуществляется в сотрудничестве с Украиной. Ее бюджет составляет 100 миллионов евро, она координирует предоставление оборудования, поддерживает медицинскую подготовку и работы по восстановлению инфраструктуры.

В НАТО заявили, что проект способствовал проведению спасательных операций, протезированию и обучению украинских медицинских специалистов, включая врачей, психологов и физиотерапевтов.

"А также проведению строительных работ и предоставлению оборудования, что улучшает возможности Украины заботиться о раненых военнослужащих - как физически, так и психологически", - говорится в сообщении.

Помощь осуществляется в рамках программы НАТО по предоставлению Украине нелетальной поддержки и помощи в достижении полной оперативной совместимости с Альянсом.