RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Пять стран НАТО отстроят в Украине реабилитационные центры для военных

Фото: страны Альянса восстановят пять реабилитационных центров в Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Пять стран-членов НАТО отстроят в Украине в рамках операции "Реноватор" пять военных реабилитационных центров. В частности, и тех, которые были повреждены в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Сегодня, 7 октября, к Литве, Норвегии, Швеции и Великобритании, которые являются участниками программы, присоединилась и Латвия.

Каждая из этих стран возглавит восстановление одного из пяти военных реабилитационных центров. Руководство проекта и его координация будет обеспечиваться НАТО.

Операция "Реноватор" стартовала в 2023 году и осуществляется в сотрудничестве с Украиной. Ее бюджет составляет 100 миллионов евро, она координирует предоставление оборудования, поддерживает медицинскую подготовку и работы по восстановлению инфраструктуры.

В НАТО заявили, что проект способствовал проведению спасательных операций, протезированию и обучению украинских медицинских специалистов, включая врачей, психологов и физиотерапевтов.

"А также проведению строительных работ и предоставлению оборудования, что улучшает возможности Украины заботиться о раненых военнослужащих - как физически, так и психологически", - говорится в сообщении.

Помощь осуществляется в рамках программы НАТО по предоставлению Украине нелетальной поддержки и помощи в достижении полной оперативной совместимости с Альянсом.

 

Напомним, правительство Украины приняло постановление, которое совершенствует лечение, реабилитацию и адаптацию украинцев, освобожденных из российского плена.

Оно предусматривает более четкие требования к медосмотру бывших пленных, расширение сети учреждений и комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий.

РБК-Украина также писало, что Литва планирует предоставлять реабилитационные и психиатрические услуги украинским детям, которые были принудительно депортированы в Россию и впоследствии возвращены в Украину.

Первые дети должны прибыть в страну уже этой осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВойна в Украине