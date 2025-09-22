Литва прийме на реабілітацію українських дітей, яких повернули з Росії

Литва має намір надавати реабілітаційні та психіатричні послуги українським дітям, які були примусово депортовані до Росії й згодом повернуті в Україну.

Про це заявив радник міністра охорони здоров'я Литви Скірмантас Крункайтіс, РБК-Україна з посиланням на LRT .

За його словами, перші діти повинні прибути до Литви з України цієї осені.

"Ми вже перебуваємо на технічній стадії, а саме вирішуємо питання про те, коли діти зможуть почати їздити до Литви", - сказав Крункайтіс.

Він зазначив, що надання такої допомоги українським дітям заплановано після отримання прохання Києва про допомогу.

За даними Міністерства охорони здоров'я Литви, діти будуть проходити лікування в установах, що надають послуги медичної реабілітації, а також з метою пом'якшення наслідків примусової депортації до Росії їм будуть надані послуги фахівців-психіатрів.

"Діти повинні відповідати певним критеріям реабілітації. Це або рухова реабілітація, або реабілітація дихальної системи. Основний критерій - наявність медичних показань. І найголовніше - наявність в Україні специфічних груп дітей, які були викрадені й вивезені до Росії", - додав радник міністра.

Неповнолітні діти приїжджатимуть до Литви разом із батьками, опікунами або іншими супроводжуючими особами. Їхнє проживання та харчування також фінансуватимуться.

За словами Крункайтіса, планується прийняти стільки дітей, скільки дозволять можливості медичних установ, тому що в першу чергу повинні бути забезпечені допомога і кількість місць для литовських дітей.

"Попередньо можна сказати, що ми будемо приймати близько 15-20 дітей на місяць у всіх закладах охорони здоров'я Литви", - додав він.

Радник міністра уточнив, що планується приймати близько 150 дітей на рік. Для забезпечення надання необхідних послуг такій кількості дітей разом з супроводжуючими особами буде потрібно близько 400 тисяч євро на рік.