П'ять країн Європи об'єдналися в новий формат для допомоги Україні: хто в списку

У Варшаві 13 січня відбулося засідання міністрів оборони країн Е5 - Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. Держави об'єдналися в новий формат для військової допомоги України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова та пресслужбу Міністерства оборони Польщі.

У засіданні міністрів оборони країн Е5 взяв участь і Умєров.

"Це нове об’єднання держав, які мають найбільші оборонні бюджети серед європейських країн і спільно працюють над зміцненням європейської безпеки та підтримку України", - зазначив український міністр.

За його словами, Е5 відіграє ключову роль у важливих оборонних коаліціях:

бронетехніка - Німеччина та Польща;

артилерія - Франці;

ППО/ПРО - Франція та Німеччина;

безпілотники та морська безпека - Велика Британія.

Під час зустрічі міністри обговорили ключові пріоритети оборони України у 2025 році:

Зброя для фронту: артилерійські снаряди, далекобійне озброєння, західна бронетехніка.

Посилення ППО: нові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для протидії російським ракетам і дронам.

Розвиток оборонної промисловості: у 2025 році Україна планує рекордне виробництво озброєння на 35 млрд доларів, із яких 17 млрд профінансує український уряд. Решту коштів можуть забезпечити союзники.

"Важливим досягненням стало затвердження Дорожніх карт оборонних коаліцій до 2027 року. Це чіткий сигнал, що Європа готова планувати свою підтримку України на роки вперед", - додав Умєров.

За його словами, міністри оборони п'яти країн підтвердили, що військова допомога Україні триватиме, адже це - інвестиція у мир і стабільність на нашому континенті.

У Міноборони Польщі також розповіли, що переговори союзників були зосереджені на зміцненні союзницької співпраці в умовах актуальних викликів безпеці в Європі, особливо в контексті підтримки України у боротьбі з російською агресією.