Пять стран Европы объединились в новый формат для помощи Украине: кто в списке

В Варшаве 13 января состоялось заседание министров обороны стран Е5 - Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании. Государства объединились в новый формат для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова и пресс-службу Министерства обороны Польши.

В заседании министров обороны стран Е5 принял участие и Умеров.

"Это новое объединение государств, которые имеют самые большие оборонные бюджеты среди европейских стран и совместно работают над укреплением европейской безопасности и поддержку Украины", - отметил украинский министр.

По его словам, Е5 играет ключевую роль в важных оборонных коалициях:

бронетехника - Германия и Польша;

артиллерия - Франция;

ПВО/ПРО - Франция и Германия;

беспилотники и морская безопасность - Великобритания.

Во время встречи министры обсудили ключевые приоритеты обороны Украины в 2025 году:

Оружие для фронта: артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение, западная бронетехника.

Усиление ПВО: новые системы противовоздушной обороны и боеприпасы для противодействия российским ракетам и дронам.

Развитие оборонной промышленности: в 2025 году Украина планирует рекордное производство вооружения на 35 млрд долларов, из которых 17 млрд профинансирует украинское правительство. Остальные средства могут обеспечить союзники.

"Важным достижением стало утверждение Дорожных карт оборонных коалиций до 2027 года. Это четкий сигнал, что Европа готова планировать свою поддержку Украины на годы вперед", - добавил Умеров.

По его словам, министры обороны пяти стран подтвердили, что военная помощь Украине будет продолжаться, ведь это - инвестиция в мир и стабильность на нашем континенте.

В Минобороны Польши также рассказали, что переговоры союзников были сосредоточены на укреплении союзнического сотрудничества в условиях актуальных вызовов безопасности в Европе, особенно в контексте поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.