П'ять країн ЄС хочуть урізати права нових членів після вступу до блоку, - Reuters

Новим членам ЄС можуть тимчасово обмежити право голосу в окремих питаннях. Таку ідею просувають п'ять країн блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ініціативу підготували Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург. Відповідний документ країни передали для обговорення всередині Євросоюзу.

Які зміни пропонують

П'ять держав вважають, що ЄС має запровадити додаткові запобіжники для країн, які приєднуватимуться до блоку в майбутньому.

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Зокрема пропонується:

створити новий механізм моніторингу;

посилити контроль за дотриманням демократичних стандартів;

передбачити можливість реагування на порушення верховенства права;

обговорити тимчасове обмеження права голосу нових членів у деяких питаннях.

Йдеться насамперед про сфери, де рішення ухвалюються лише за одностайної підтримки всіх країн ЄС.

Серед них:

розширення Євросоюзу;

зовнішня політика;

бюджет ЄС.

Чому виникла така ідея

Як зазначає Reuters, частина країн ЄС наполягає на нових механізмах контролю після суперечок навколо Угорщини, яку в Євросоюзі неодноразово критикували через відступ від демократичних принципів.

На цьому тлі в ЄС триває дискусія про те, якими мають бути правила для майбутніх членів об'єднання.

Що це означає для України

Обговорення відбувається в той час, коли кілька країн-кандидатів прагнуть пришвидшити переговори про вступ до ЄС.

Серед них:

Україна;

Молдова;

Албанія;

Чорногорія.

Минулого тижня Кіпр, який головує в Раді ЄС, повідомив про початок підготовки до відкриття першого кластера переговорів з Україною та Молдовою. Він охоплює питання верховенства права та демократичних стандартів.

Що кажуть партнери України

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні наголосила на необхідності продовжувати процес вступу України до ЄС.

“Україна має бути в ЄС. Усі шість кластерів для вступу мають бути відкриті без зволікання. НАТО має залишатися на столі переговорів як найсильніша гарантія безпеки”, - заявила Крістен Міхал.