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Пять стран ЕС хотят урезать права новых членов после вступления в блок, - Reuters

08:46 10.06.2026 Ср
3 мин
Что задумали в Евросоюзе?
aimg Ирина Глухова
Пять стран ЕС хотят урезать права новых членов после вступления в блок, - Reuters Фото: пять стран ЕС хочу урезать права новых членов после вступления в блок (Getty Images)
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Новым членам ЕС могут временно ограничить право голоса в отдельных вопросах. Такую идею продвигают пять стран блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инициативу подготовили Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. Соответствующий документ страны передали для обсуждения внутри Евросоюза.

Какие изменения предлагают

Пять государств считают, что ЕС должен ввести дополнительные предохранители для стран, которые будут присоединяться к блоку в будущем.

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В частности предлагается:

  • создать новый механизм мониторинга;
  • усилить контроль за соблюдением демократических стандартов;
  • предусмотреть возможность реагирования на нарушение верховенства права;
  • обсудить временное ограничение права голоса новых членов в некоторых вопросах.

Речь идет прежде всего о сферах, где решения принимаются только при единодушной поддержке всех стран ЕС.

Среди них:

  • расширение Евросоюза;
  • внешняя политика;
  • бюджет ЕС.

Почему возникла такая идея

Как отмечает Reuters, часть стран ЕС настаивает на новых механизмах контроля после споров вокруг Венгрии, которую в Евросоюзе неоднократно критиковали за отступление от демократических принципов.

На этом фоне в ЕС продолжается дискуссия о том, какими должны быть правила для будущих членов объединения.

Что это означает для Украины

Обсуждение происходит в то время, когда несколько стран-кандидатов стремятся ускорить переговоры о вступлении в ЕС.

Среди них:

  • Украина;
  • Молдова;
  • Албания;
  • Черногория.

На прошлой неделе Кипр, который председательствует в Совете ЕС, сообщил о начале подготовки к открытию первого кластера переговоров с Украиной и Молдовой. Он охватывает вопросы верховенства права и демократических стандартов.

Что говорят партнеры Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне подчеркнула необходимость продолжать процесс вступления Украины в ЕС.

"Украина должна быть в ЕС. Все шесть кластеров для вступления должны быть открыты без промедления. НАТО должно оставаться на столе переговоров как самая сильная гарантия безопасности", - заявила Кристен Михал.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, ранее The Guardian писал, что в ЕС обсуждают возможность временно лишать новые страны-члены права вето - чтобы избежать блокирования решений после расширения блока.

Идея стала актуальной после опыта с Венгрией, правительство которой при Викторе Орбане неоднократно блокировало решения ЕС, в частности по помощи Украине.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц предложил "ассоциированное членство" для Украины как промежуточный этап на пути к полноправному вступлению.

Впрочем, президент Владимир Зеленский уже отверг эту идею, заявив, что Украина должна получить "полноценное и равноправное" членство в Евросоюзе.

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