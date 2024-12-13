П'ять із дев'яти блоків українських АЕС знизили потужність під час ракетної атаки, - МАГАТЕ

"Сьогодні 5 із 9 діючих енергоблоків атомних електростанцій України знизили виробіток електроенергії через поновлення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури", - ідеться в повідомленні агентства ООН з атомної енергії.

Ракетний удар 13 грудня

Нагадаємо, російська армія вранці 13 грудня провела чергову масовану атаку по Україні. Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, метою масованого ракетного удару була енергетика.

Загалом було виявлено 287 засобів повітряного нападу противника - 94 ракети і 193 БПЛА.

Підтверджено збиття 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К", однієї балістичної ракети "Іскандер-М" та 80 ударних БПЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу.

Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локально втрачені), п'ять - повернулися до Росії, ще один - до Білорусі.