П'ять днів замість 45. НАТО пришвидшить перекидання військ до кордонів з РФ, - FT

Зношені мости, різні стандарти залізничних колій та складна бюрократія призвели до того, що військам НАТО знадобиться близько 45 днів, щоб добратися до кордонів з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Перекидання військової техніки Європою ускладнено різними стандартами ширини залізничних колій і заплутаною бюрократією. Наприклад, після повномасштабного вторгнення РФ до України Франція відправила танки до Румунії Середземним морем, а не найкоротшим наземним шляхом через Німеччину.

Скорочення термінів перекидання військ

Згідно з оцінками європейських посадовців, наразі перекидання військ від ключових західних портів на заході до країн, які межують з Україною чи РФ, потребуватиме близько 45 днів. Вони заявили, що необхідно скоротити ці терміни до 3-5 днів.

Водночас військові наголошують, що необхідне політичне усвідомлення загрози, перш ніж армія НАТО вирушить через країни ЄС. Вони нагадали, як західні лідери сумнівалися у нападі РФ на Україну, коли російські війська вже перебували біля українських кордонів.

"Як швидко ми можемо зрозуміти, що вони починають робити? Далі - швидкість ухвалення рішень. Час, коли керівники кажуть: нам треба мобілізуватися, витягувати боєприпаси зі складів. Годинник цокає, і ти хочеш щось зробити до того, як росіяни нападуть", - сказав екскомандувач військ США в ЄС Бен Годжес.

Проблеми у логістиці

Він повідомив, що наразі американські мапи ключових європейських маршрутів значно точніші. Однак Альберто Маццола, виконавчий директор Генасамблеї Європейського співтовариства залізниць, наголосив, що ЄС тільки зараз почала усвідомлювати масштаб проблеми.

"Нам треба перевірити, які тунелі в Європі придатні для цього", - пояснив він.

Європейські стандартні габарити вагонів завузькі для габаритної військової техніки, а через нахил колій може відбутися падіння важких вантажів.

"Якщо вантаж занадто важкий, він може просто злетіти", - зазначив один з європейських чиновників.

Для усунення проблеми із залізничними стандартами, Естонія, Латвія та Литва запустили проєкт Rail Baltica вартістю 24 млрд євро для інтеграції у загальноєвропейську мережу. Його гендиректор Марко Ківіл заявив, що "уніфікація ширини колії є критично важливою для ефективності та безпеки".

Німеччина - ключовий логістичний центр НАТО

Окрім залізничної, суттєвих змін потребує й автомобільна інфраструктура, особливо в Німеччині, яка є ключовою через розміщення там 37 тисяч військових зі США.

Наприклад, транспортування танків Leclerc до Румунії у 2022 році тривало кілька тижнів, оскільки німецькі митники визнали їх занадто важкими для проїзду дорогами. Через це військову техніку доставляли морем з Марселя до Александруполіса в Греції, а звідти - залізницею.

Європейські країни визначили близько 2800 "вузьких місць" в інфраструктурі, які потребують модернізації. Брюссель скоротив цей список до 500 пріоритетних об’єктів.

Уніфікація правил

Наразі триває робота над своєрідним "військовим Шенгеном" - він має уніфікувати правила переміщення військ. Угоду щодо спрощення таких перевезень вже підписали Німеччина, Польща та Нідерланди.

За словами французького депутата Франсуа Кальфона, "для одного і того ж військового конвою" різні країни можуть вимагати різні документи. При цьому не передбачено оцифрування документів, оскільки НАТО віддає перевагу паперовому формату через побоювання кібератак.

Європейська автомобільна промисловість закликала до "спільних тендерів і стандартизованих вимог", що має стимулювати виробництво важких транспортних засобів.