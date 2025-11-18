Пять дней вместо 45. НАТО ускорит переброску войск к границам с РФ, - FT

Изношенные мосты, разные стандарты железнодорожных путей и сложная бюрократия привели к тому, что войскам НАТО понадобится около 45 дней, чтобы добраться до границ с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Переброска военной техники по Европе осложнена разными стандартами ширины железнодорожных путей и запутанной бюрократией. Например, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Франция отправила танки в Румынию по Средиземному морю, а не кратчайшим наземным путем через Германию.

Сокращение сроков переброски войск

Согласно оценкам европейских чиновников, сейчас переброска войск от ключевых западных портов на западе в страны, граничащие с Украиной или РФ, потребует около 45 дней. Они заявили, что необходимо сократить эти сроки до 3-5 дней.

В то же время военные отмечают, что необходимо политическое осознание угрозы, прежде чем армия НАТО отправится через страны ЕС. Они напомнили, как западные лидеры сомневались в нападении РФ на Украину, когда российские войска уже находились у украинских границ.

"Как быстро мы можем понять, что они начинают делать? Далее - скорость принятия решений. Время, когда руководители говорят: нам надо мобилизоваться, извлекать боеприпасы со складов. Часы тикают, и ты хочешь что-то сделать до того, как русские нападут", - сказал экс-командующий войсками США в ЕС Бен Ходжес.

Проблемы в логистике

Он сообщил, что сейчас американские карты ключевых европейских маршрутов значительно точнее. Однако Альберто Маццола, исполнительный директор Генассамблеи Европейского сообщества железных дорог, отметил, что ЕС только сейчас начала осознавать масштаб проблемы.

"Нам надо проверить, какие тоннели в Европе пригодны для этого", - пояснил он.

Европейские стандартные габариты вагонов слишком узкие для габаритной военной техники, а из-за наклона путей может произойти падение тяжелых грузов.

"Если груз слишком тяжелый, он может просто слететь", - отметил один из европейских чиновников.

Для устранения проблемы с железнодорожными стандартами, Эстония, Латвия и Литва запустили проект Rail Baltica стоимостью 24 млрд евро для интеграции в общеевропейскую сеть. Его гендиректор Марко Кивил заявил, что "унификация ширины колеи является критически важной для эффективности и безопасности".

Германия - ключевой логистический центр НАТО

Кроме железнодорожной, существенных изменений требует и автомобильная инфраструктура, особенно в Германии, которая является ключевой из-за размещения там 37 тысяч военных из США.

Например, транспортировка танков Leclerc в Румынию в 2022 году длилась несколько недель, поскольку немецкие таможенники признали их слишком тяжелыми для проезда по дорогам. Поэтому военную технику доставляли морем из Марселя в Александруполис в Греции, а оттуда - по железной дороге.

Европейские страны определили около 2800 "узких мест" в инфраструктуре, которые нуждаются в модернизации. Брюссель сократил этот список до 500 приоритетных объектов.

Унификация правил

Сейчас идет работа над своеобразным "военным Шенгеном" - он должен унифицировать правила перемещения войск. Соглашение об упрощении таких перевозок уже подписали Германия, Польша и Нидерланды.

По словам французского депутата Франсуа Кальфона, "для одного и того же военного конвоя" разные страны могут требовать разные документы. При этом не предусмотрена оцифровка документов, поскольку НАТО предпочитает бумажный формат из-за опасений кибератак.

Европейская автомобильная промышленность призвала к "совместным тендерам и стандартизированным требованиям", что должно стимулировать производство тяжелых транспортных средств.