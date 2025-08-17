П'ять днів масових протестів у Сербії: сотні постраждалих демонстрантів та правоохоронців

Як писало РБК-Україна, протести у Сербії активізувалися у вівторок, 12 серпня.

Наступного дня в Нові-Саді противники президента Вучича та його прихильники кидали одне в одного сигнальні ракети. Поліція втрутилась.

Водночас в інших містах країни біля місцевих штаб-квартир правлячої партії тисячі людей зібрались на акції протесту.

Александр Вучич заявив, що в ніч проти 14 серпня внаслідок акцій протесту постраждали понад 60 мітингувальників та 16 поліцейських.

За інформацією Reuters, під час зіткнень постраждали 27 поліцейських та близько 80 цивільних осіб, 47 людей затримали.

The Gardian повідомляє, що за останній тиждень внаслідок активної фази протистоянь постраждали десятки людей, сотні були затримані.

Причина протестів у Сербії

Протести в Сербії почалися у листопаді 2024 року. Першого листопада у місті Нові-Сад раптово обвалилась покрівля біля входу на залізничну станцію. Загинули 16 людей, ще кілька людей отримали тяжкі поранення.

Активісти звинувачують у трагедії недбалість і корумпованість влади країни.

Протестувальники хочуть домогтись дострокових парламентських виборів. Александр Вучич відмовляється їх призначати.