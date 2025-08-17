Пять дней массовых протестов в Сербии: сотни пострадавших демонстрантов и правоохранителей

Как писало РБК-Украина, протесты в Сербии активизировались во вторник, 12 августа.

На следующий день в Нови-Саде противники президента Вучича и его сторонники бросали друг в друга сигнальные ракеты. Полиция вмешалась.

В то же время в других городах страны возле местных штаб-квартир правящей партии тысячи людей собрались на акции протеста.

Александр Вучич заявил, что в ночь на 14 августа в результате акций протеста пострадали более 60 митингующих и 16 полицейских.

По информации Reuters, во время столкновений пострадали 27 полицейских и около 80 гражданских лиц, 47 человек задержали.

The Gardian сообщает, что за последнюю неделю в результате активной фазы противостояний пострадали десятки людей, сотни были задержаны.

Причина протестов в Сербии

Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года. Первого ноября в городе Нови-Сад внезапно обвалилась кровля у входа на железнодорожную станцию. Погибли 16 человек, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

Активисты обвиняют в трагедии халатность и коррумпированность властей страны.

Протестующие хотят добиться досрочных парламентских выборов. Александр Вучич отказывается их назначать.