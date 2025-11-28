Преображенський озвучив умови Кремля, що можуть повторити "Мюнхенську пастку" для України

Російський політичний аналітик в опозиції Іван Преображенський назвав три критичні пункти, на яких Кремль зосереджує увагу у переговорах з Україною.
Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів російський політолог Іван Преображенський.
За його словами політолога, лише питання територій, чисельності ЗСУ та вступу до НАТО можуть привести до глухого кута в мирних переговорах між Росією та Україною.
В той же час, Іван Преображенський попереджає, що поступки Кремлю в даних питаннях можуть мати довгострокові стратегічні наслідки для безпеки України, адже деякі свої вимоги Кремль розглядає як неприпустимі без капітуляції України.
Зокрема, Іван Преображенський зазначає, що технічні аспекти, як-от чисельність армії чи резерви, можна вирішити гнучко.
"Закріплення чисельності армії не означає капітуляцію, особливо якщо чисельність буде не 600 тисяч, а 800. Резерви та інші ресурси завжди можна обійти", - пояснює свою думку він.
Як приклад, експерт наводить досвід після розпаду СРСР, коли Росія збільшувала чисельність поліції та спецназу, не використовуючи Міністерство оборони.
А от найбільшу загрозу для України, за словами Преображенського, становлять питання суверенітету та контролю Кремлем окупованих територій.
Політолог наголошує, що Росія прагне, щоб Україна залишила укріплені райони в Донецькій області, що дозволить Кремлю в майбутгьому мати безпечну платформу для подальших атак у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.
Експерт проводить історичну паралель із Мюнхенським договором і захисною системою Чехословаччини.
"Якщо контроль над територією переходить до агресора, відновити ефективну оборону практично неможливо", - підкреслює він.
За його словами, досвід Росії показує, що створення ефективної багаторівневої системи оборони на сході України зайняло близько півроку-року, і швидко відновити її у разі втрати території буде надзвичайно складно.
Нагадаємо, мирний план Трампа передбачає обмеження чисельності Збройних сил України, відмову Києва від вступу до НАТО, а також зміну статусів спірних територій.
Наприкінці цього тижня українська та американська делегації продовжать переговори щодо мирного плану США.
За словами Путіна, Росія згодна, що "мирний план" з 28 пунктів США може бути покладено "в основу майбутніх домовленостей". Але вважати це проєктом мирної угоди Кремль відмовляється.
При цьому напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій України.