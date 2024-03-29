Ознак вторгнення в НАТО немає, але Росію слід вважати загрозою, - адмірал Бауер

Наразі немає ознак того, що Росія планує вторгнення в одну з країн Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Немає жодних ознак того, що Росія планує завдати удару по одній із країн НАТО. Не думаю, що існує пряма загроза. Проблема в тому, що амбіції Росії простягаються далі України. Ми це знаємо, тому альянс загалом має стати більш готовим", - зазначив адмірал.

Водночас Альянс дійшов згоди, що Росію слід вважати загрозою, відповідно, члени НАТО змінюють військові плани, перефокусуючи увагу на колективну оборону.

Бауер посилаючись на досвід війни в Україні заявив, що РФ не атакує напряму. Адже ще до повномасштабного вторгнення Росія підтримувала сепаратистів і бойовиків на Донбасі.

Що робитиме НАТО в разі агресії проти членів

"На запитання, чи вважає НАТО загрозою, якщо подібне станеться в одній із країн Балтії, Бауер відповів, що згідно з 3-ю статтею договору НАТО кожна країна має бути спроможна захистити себе", - ідеться в матеріалі.

Адмірал повідомив, що якщо щось таке станеться, то подбати про свою безпеку буде відповідальністю відповідної країни.

"Якщо ми говоримо про гібридні операції, то, наприклад, Латвії доведеться на це реагувати. Звичайно, якщо Латвія захоче почати консультації з іншими країнами-учасницями, як це передбачено статтею 4, це можливо. Ми будемо про це говорити і домовлятися, яким чином ми як альянс далі діятимемо", - сказав він.

Також він наголосив, що і кібердіяльність з боку іншої держави є достатнім приводом для приведення в дію статті 5. Він додав, що задіяти 5-ту статтю можна не тільки в разі прямого нападу.

НАТО готується до ескалації