Признаков вторжения в НАТО нет, но Россию следует считать угрозой, - адмирал Бауэр
Пока нет признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран Североатлантического альянса.
Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Нет никаких признаков того, что Россия планирует нанести удар по одной из стран НАТО. Не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России простираются дальше Украины. Мы это знаем, поэтому альянс в целом должен стать более готовым", - отметил адмирал.
В то же время Альянс пришел к согласию, что Россию следует считать угрозой, соответственно, члены НАТО меняют военные планы, перефокусируя внимание на коллективную оборону.
Бауэр ссылаясь на опыт войны в Украине заявил, что РФ не атакует напрямую. Ведь еще до полномасштабного вторжения Россия поддерживала сепаратистов и боевиков на Донбассе.
Что будет делать НАТО в случае агрессии против членов
"На вопрос, считает ли НАТО угрозой, если подобное произойдет в одной из стран Балтии, Бауэр ответил, что согласно 3-й статье договора НАТО каждая страна должна быть способна защитить себя", - говорится в материале.
Адмирал сообщил, что если что-то такое произойдет, то позаботиться о своей безопасности будет ответственностью соответствующей страны.
"Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать. Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как это предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы как альянс дальше будем действовать", - сказал он.
Также он подчеркнул, что и кибердеятельность со стороны другого государства является достаточным поводом для приведения в действие статьи 5. Он добавил, что задействовать 5-ю статью можно не только в случае прямого нападения.
НАТО готовится к эскалации
Ранее издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.
В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.
А президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.
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