Признаков вторжения в НАТО нет, но Россию следует считать угрозой, - адмирал Бауэр

Пока нет признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран Североатлантического альянса.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Нет никаких признаков того, что Россия планирует нанести удар по одной из стран НАТО. Не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России простираются дальше Украины. Мы это знаем, поэтому альянс в целом должен стать более готовым", - отметил адмирал.

В то же время Альянс пришел к согласию, что Россию следует считать угрозой, соответственно, члены НАТО меняют военные планы, перефокусируя внимание на коллективную оборону.

Бауэр ссылаясь на опыт войны в Украине заявил, что РФ не атакует напрямую. Ведь еще до полномасштабного вторжения Россия поддерживала сепаратистов и боевиков на Донбассе.

Что будет делать НАТО в случае агрессии против членов

"На вопрос, считает ли НАТО угрозой, если подобное произойдет в одной из стран Балтии, Бауэр ответил, что согласно 3-й статье договора НАТО каждая страна должна быть способна защитить себя", - говорится в материале.

Адмирал сообщил, что если что-то такое произойдет, то позаботиться о своей безопасности будет ответственностью соответствующей страны.

"Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать. Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как это предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы как альянс дальше будем действовать", - сказал он.

Также он подчеркнул, что и кибердеятельность со стороны другого государства является достаточным поводом для приведения в действие статьи 5. Он добавил, что задействовать 5-ю статью можно не только в случае прямого нападения.

НАТО готовится к эскалации